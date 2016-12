Calciomercato Roma, Fazio 'promosso' e... riscattato!

24/12/2016 09:35

CALCIOMERCATO ROMA FAZIO / Arrivato a Roma in estate dal Tottenham tra lo scetticismo generale, Federico Fazio si è conquistato la maglia da titolare e l'affetto dei tifosi giallorossi a suon di prestazioni solide e convincenti. Tanto da meritarsi il riscatto a titolo definitivo. Il difensore è arrivato "a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, a fronte di un corrispettivo fisso di 1,2 milioni di euro e con il diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un valore di 3,2 milioni di euro".

Secondo quanto si legge sulle pagine di 'La Repubblica' oggi in edicola, il calciatore ha raggiunto il numero minimo di presenze per far scattare il riscatto.

S.D.