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Caso Lookman all’Atletico: la Roma monitora

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L’attaccante nigeriano sta vivendo un momento molto complicato in Spagna

Nonostante un risultato da recuperare e la necessità di un forcing offensivo negli ultimi minuti del match, domenica sera Diego Pablo Simeone ha deciso di tenere in panchina tutta la partita Ademola Lookman, facendo addirittura solamente quattro cambi sui cinque a disposizione.

Ademola Lookman in ginocchio
Caso Lookman all’Atletico: la Roma monitora (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una situazione paradossale che ha fatto subito suonare i campanelli d’allarme in Spagna, dove i maggiori quotidiani si interrogano su cosa stia succedendo all’ex Atalanta. Titolare in nove delle quindici presenze collezionate (ma mai in Champions League), il 29enne solo una volta ha concluso un’intera partita.

Il suo rendimento in fase di gol (2), assist (1) e dribbling riusciti è drasticamente calato rispetto al suo primo semestre con l’Atletico Madrid. Una situazione che potrebbe portare anche ad una cessione a gennaio e che, secondo La Repubblica, la Roma starebbe monitorando, pur non avendo ancora compiuto passi ufficiali.

Proprio sotto la guida di Gian Piero Gasperini, Lookman ha vissuto le sue migliori stagioni, mettendo a referto 52 gol e 25 assist in 118 presenze complessive. Ad oggi, tuttavia, la priorità per rinforzare l’attacco resta Endrick, un nome che mette davvero d’accordo tutti a Trigoria.

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