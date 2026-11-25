Il fantasista della Roma sta stregando mezza Europa con le sue prestazioni e i suoi gol

Dopo aver passato il primo mese e mezzo della scorsa estate sul mercato, Matias Soulé in questo primo semestre della stagione si è ripreso la Roma a suon di ottime prestazioni, gol (4) e assist (5).

L’attaccante argentino è stato spesso determinante, sia in Serie A, sia in Champions League e proprio grazie alla vetrina europea ha calamitato su di sé le attenzioni di numerosi club, non solo stranieri.

Secondo fussball-news.de, infatti, anche Milan e Napoli sarebbero molto interessate al 23enne ex Juventus. La concorrenza è, tuttavia, abbastanza agguerrita e comprende Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bournemouth, Newcastle, Stoccarda e Sunderland.

Il club giallorosso, ovviamente, non prevede una cessione del suo talento a gennaio e anche in futuro non prenderà in considerazioni valutazioni al di sotto dei 60 milioni di euro.