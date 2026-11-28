José Mourinho ha fatto chiarezza per quello che riguarda il mercato del Real Madrid e in particolare Endrick.

Il giovane attaccante brasiliano è un obiettivo di mercato sia del Milan che della Roma in vista della seconda parte di stagione, ma il tecnico portoghese ha gelato le italiane.

Durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro l’Alavés, l’ex allenatore dell’Inter José Mourinho ha affermato che non vuole cessioni durante il mercato di gennaio, così come non chiede nuovi acquisti alla dirigenza, essendo estremamente soddisfatto della rosa che ha a disposizione.