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Bologna, Dovbyk può tornare subito alla Roma che segue un gioiello rossoblu

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Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere lontano da Bologna con l’attaccante ucraino che non ha convinto in questa prima parte di stagione.

Dovbyk
Bologna, caso Dovbyk (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centravanti era arrivato per volere di Domenico Tedesco che è stato esonerato dai rossoblu dopo quattro giornate con Raffaele Palladino che si è seduto sulla panchina del Bologna ottenendo da subito ottimi risultati.

Il centravanti di proprietà della Roma non è una priorità di Palladino per questa stagione con il tecnico che avrebbe già dato l’ok all’addio anticipato della punta ucraina che potrebbe così tornare inizialmente alla Roma.

La Roma non vorrebbe reinserire nel proprio organico Dovbyk e dovrebbe cercare una nuova sistemazione alla punta ucraina per la seconda parte di campionato, ma nel frattempo segue con attenzione un gioiello degli emiliani con Nicolò Cambiaghi che piace molto a Gian Piero Gasperini.

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