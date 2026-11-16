Esonero Ancelotti, bufera in Brasile: clamoroso annuncio in diretta

Ecco cosa sta succedendo dopo l’ennesima prestazione deludente dei verdeoro che si sono arresi in amichevole al Giappone.

Il Brasile delude ancora. La Nazionale allenata da Carlo Ancelotti si arrende al Giappone col punteggio di 3-2 nella gara amichevole che si è conclusa con l’espulsione dello stesso commissario tecnico italiano.

E a finire sul banco degli imputati, questa volta, è lo stesso Ancelotti. Ecco infatti quanto ammesso dall’ex attaccante Romario: “Ancelotti, è arrivato il momento di andare via! Raccogli le tue cose e lascia il Brasile! Nessuno mette in dubbio quello che hai fatto nella tua carriera. Sei tra i migliori allenatori della storia del calcio, ma i tuoi successi sono arrivati con le squadre di club. Con il Brasile, invece, non hai ancora dimostrato di essere all’altezza. Siamo stanchi“.