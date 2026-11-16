Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Esonero Ancelotti, bufera in Brasile: clamoroso annuncio in diretta

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Ecco cosa sta succedendo dopo l’ennesima prestazione deludente dei verdeoro che si sono arresi in amichevole al Giappone. 

Il Brasile delude ancora. La Nazionale allenata da Carlo Ancelotti si arrende al Giappone col punteggio di 3-2 nella gara amichevole che si è conclusa con l’espulsione dello stesso commissario tecnico italiano.

Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile
Ancelotti (Ansa Foto) – calciomercato.it 

E a finire sul banco degli imputati, questa volta, è lo stesso Ancelotti. Ecco infatti quanto ammesso dall’ex attaccante Romario: “Ancelotti, è arrivato il momento di andare via! Raccogli le tue cose e lascia il Brasile! Nessuno mette in dubbio quello che hai fatto nella tua carriera. Sei tra i migliori allenatori della storia del calcio, ma i tuoi successi sono arrivati con le squadre di club. Con il Brasile, invece, non hai ancora dimostrato di essere all’altezza. Siamo stanchi“.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1213 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8326

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

2 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

3 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

5 / 7

Da quale club arrivò Zinedine Zidane alla Juventus nel 1996?

6 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie