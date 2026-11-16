Dalla Roma a esubero: l’Inter incassa 20 milioni a gennaio

Il club campione d’Italia lo ha messo in vendita alla riapertura del mercato: futuro lontano dall’Inter

Cristian Chivu ritroverà Luis Henrique dopo la pausa per le nazionali, con il brasiliano che ha smaltito il problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane.

Una risorsa in più per il tecnico in vista del massiccio ciclo di partite che attende l’Inter fino alla pausa natalizia, anche se l’ex Marsiglia è stato impiegato poco finora tra campionato e Champions League. Appena 2 presenze da titolare e 226’ in campo per Luis Henrique, penalizzato ovviamente anche dallo stop per infortunio.

Calciomercato Inter, Luis Henrique verso la cessione

L’esterno brasiliano nella stagione in corso ha perso comunque posizioni nelle gerarchie di Chivu e potrebbe finire sul mercato a gennaio se arrivasse un’offerta congrua.

L’Inter valuta il cartellino intorno ai 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Il 24enne giocatore è sotto contratto fino al 2030 e per lui ci sono stati dei sondaggi dalla Turchia, dalla Premier League e dall’Arabia Saudita.

Luis Henrique sta continuando a non convincere con la maglia dell’Inter e già la scorsa estate fu vicino all’addio, con l’interesse concreto soprattutto della Roma.