Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Dalla Roma a esubero: l’Inter incassa 20 milioni a gennaio

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il club campione d’Italia lo ha messo in vendita alla riapertura del mercato: futuro lontano dall’Inter

Cristian Chivu ritroverà Luis Henrique dopo la pausa per le nazionali, con il brasiliano che ha smaltito il problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane. 

Inter, Marotta incassa con Luis Henrique
Beppe Marotta, presidente dell’Inter – Foto Calciomercato.it

Una risorsa in più per il tecnico in vista del massiccio ciclo di partite che attende l’Inter fino alla pausa natalizia, anche se l’ex Marsiglia è stato impiegato poco finora tra campionato e Champions League. Appena 2 presenze da titolare e 226’ in campo per Luis Henrique, penalizzato ovviamente anche dallo stop per infortunio.

Calciomercato Inter, Luis Henrique verso la cessione

L’esterno brasiliano nella stagione in corso ha perso comunque posizioni nelle gerarchie di Chivu e potrebbe finire sul mercato a gennaio se arrivasse un’offerta congrua.

Luis Henrique atterrato a Milano
Luis Henrique, Classe 2001 – Foto Calciomercato.it

L’Inter valuta il cartellino intorno ai 20 milioni di euro e preferirebbe una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Il 24enne giocatore è sotto contratto fino al 2030 e per lui ci sono stati dei sondaggi dalla Turchia, dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. 

Luis Henrique sta continuando a non convincere con la maglia dell’Inter e già la scorsa estate fu vicino all’addio, con l’interesse concreto soprattutto della Roma. 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1205 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8316

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Da quale club arrivò Gabriel Batistuta alla Fiorentina nel 1991?

3 / 7

Da quale club arrivò Zinedine Zidane alla Juventus nel 1996?

4 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

5 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

6 / 7

Santiago Castro ha lasciato il Bologna nell'estate 2026. Per quale squadra gioca ora?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie