Inter, nuovo allarme per Chivu: ennesimo stop in Nazionale

Altra tegola per il tecnico nerazzurro in vista della ripresa del campionato: le ultime da Appiano Gentile

Non solo Zielinski dal ritiro della Polonia. Anche Manuel Akanji tiene sulle spine l’Inter e Chivu.

Il difensore svizzero accusa un problema fisico e lo staff medico della sua nazionale ha dato il via libera per il ritorno a Milano. Akanji è alle prese con un affaticamento muscolare e non sarà quindi disponibile per la sfida di lunedì contro la Scozia.

Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera: le sue condizioni

Il difensore dell’Inter aveva rimediato l’acciacco nell’ultima gara pareggiata dalla Svizzera in casa della Slovenia. Una scelta anche a scopo precauzionale, concordata con il club nerazzurro per evitare guai peggiori.

Akanji già nelle prossime ore verrà valutato dai medici dell’Inter e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Chivu incrocia le dita e spera di avere a disposizione lo svizzero alla ripresa del campionato nella trasferta contro l’Atalanta, al pari di Thuram, Zielinski e capitan Lautaro Martinez.

A Bergamo invece sarà nuovamente abile e arruolabile Luis Henrique, mentre sarà indisponibile Bonny in attacco.