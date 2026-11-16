Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Inter, nuovo allarme per Chivu: ennesimo stop in Nazionale

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Altra tegola per il tecnico nerazzurro in vista della ripresa del campionato: le ultime da Appiano Gentile 

Non solo Zielinski dal ritiro della Polonia. Anche Manuel Akanji tiene sulle spine l’Inter e Chivu.

Inter, infortunio per Akanji
Inter in ansia per Akanji e Zielinski (Ansa) – Calciomercato.it

Il difensore svizzero accusa un problema fisico e lo staff medico della sua nazionale ha dato il via libera per il ritorno a Milano. Akanji è alle prese con un affaticamento muscolare e non sarà quindi disponibile per la sfida di lunedì contro la Scozia.

Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera: le sue condizioni

Il difensore dell’Inter aveva rimediato l’acciacco nell’ultima gara pareggiata dalla Svizzera in casa della Slovenia. Una scelta anche a scopo precauzionale, concordata con il club nerazzurro per evitare guai peggiori. 

Manuel Akanji
Manuel Akanji, difensore dell’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Akanji già nelle prossime ore verrà valutato dai medici dell’Inter e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Chivu incrocia le dita e spera di avere a disposizione lo svizzero alla ripresa del campionato nella trasferta contro l’Atalanta, al pari di Thuram, Zielinski e capitan Lautaro Martinez. 

A Bergamo invece sarà nuovamente abile e arruolabile Luis Henrique, mentre sarà indisponibile Bonny in attacco. 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1204 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8315

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nel 1990 il passaggio di quale campione dalla Fiorentina alla Juventus scatenò le proteste dei tifosi viola?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

4 / 7

Da quale club arrivò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli nel 2022?

5 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie