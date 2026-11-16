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Infortunio Zhegrova, enmesima tegola per la Juve: le ultime

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Pessime notizie in casa bianconera in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

È ancora emergenza infortuni in casa Juventus. Dopo Celik con la Turchia, anche Edon Zhegrova si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento con il Kosovo e non prenderà parte all’ultima partita di Nations League contro l’Irlanda, in programma martedì sera.

Juventus, Zhegrova resta in bilico
Edon Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it

Zhegrova ha lasciato il ritiro del Kosovo e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami del caso per fare luce sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero. In ogni caso, appare improbabile un recupero dell’ex Lille per la gara di domenica (ore 12,30) contro il Venezia.

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