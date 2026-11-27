Non c’è solo il club bianconero sulle tracce dell’ex calciatore dell’Udinese

Appena 375 minuti giocati distribuiti in otto presenze complessive: è questo il magro bottino messo insieme da Destiny Udogie in questo primo trimestre della stagione. Complice anche qualche acciacco fisico, l’esterno italiano non è sin qui riuscito a convincere in toto Roberto De Zerbi e in Inghilterra si parla già di una potenziale partenza a gennaio.

Nelle ultime settimane, il nome dell’ex Udinese è finito soprattutto nei radar della Juventus. A caccia di rinforzi sulla fascia mancina, la dirigenza bianconera spera di riuscire a sfruttare i buoni rapporti con il Tottenham dopo gli affari Vicario e Sarr, ma non è l’unica squadra italiana pronta a riportare in Serie A il 23enne.

Secondo Asromalive.it, infatti, dopo averlo già trattato in estate, la Roma sta ancora monitorando la situazione dell’esterno di Verona. Gian Piero Gasperini cerca anche una nuova freccia a sinistra per consentire a Wesley di tornare a destra.

All’orizzonte, si prospetta dunque una nuova sfida di mercato tra Tony D’Amico e il suo predecessore Frederic Massara, a patto tuttavia che gli Spurs concedano il via libera ad un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.