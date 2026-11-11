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Como, Napoli e Roma: 20 milioni per mettere le ali

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I tre club italiani sfidano anche la Lazio per il nuovo attaccante esterno

Como, Lazio, Napoli Roma stanno vivendo momenti decisamente diversi in questo primo quarto della stagione. Le due romane e la squadra lombarda sono sin qui protagoniste assolute della stagione, mentre la truppa guidata da Massimiliano Allegri sta rendendo decisamente al di sotto delle aspettative.

Fabregas e Gasperini si abbracciano
Como, Napoli e Roma: 20 milioni per mettere le ali (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nonostante i potenziali alibi di un calciomercato povero di rinforzi (solo due) e dell’emergenza infortuni, a finire sulla graticola è stato anche l’allenatore toscano che ha individuato anche nel reperimento di elementi offensivi una delle priorità in vista di gennaio.

Secondo quanto riportato da 4-4-2.com, la caccia ad una nuova ala potrebbe portare gli azzurri in rotta di collisione proprio con lariani, biancocelesti e giallorossi. Tutte e quattro le squadre sarebbero infatti interessate a Rodrigo Riquelme del Betis Siviglia.

Acquistato in estate dall’Atletico Madrid per 8 milioni, il 26enne spagnolo ha collezionato 3 gol e 2 assist in quattrodici presenze stagionali (solo sette da titolare) e piace anche a Coventry e Fulham. Il club andaluso non vorrebbe cedere l’ala sinistra e, in ogni caso, difficilmente scenderà sotto una valutazione da 20 milioni di euro, visto che l’Atletico ha mantenuto un 50% sulla futura rivendita.

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