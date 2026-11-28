Le valutazioni dei granata di Abate e dei biancocelesti di Gattuso al termine della tredicesima giornata di campionato

La corsa della Lazio non si ferma. I biancocelesti di Gennaro Gattuso battono il Torino nella tredicesima giornata di campionato ed ottengono l’undicesima vittoria stagionale Nonostante le assenze di Sutalo, Taylor, Nuno Tavares e con Zaccagni e Noslin a mezzo servizio, la squadra di Gattuso batte i granata e regala l’ennesima dimostrazione di forza e compattezza. Zaccagni, appena rientrato dall’infortunio, mette a segno due assist, mentre Isaksen realizza la quinta rete stagionale

Torino-Lazio, top e flop

TORINO

TOP

Simeone 6: E’ la spina nel fianco della difesa biancoceleste. Dopo cinque minuti si presenta a tu per tu con Mandas, ma fallisce una buona chance, calciando con poca convinzione. Nella ripresa si accentra e colpisce il palo con un tiro dal limite. Esce nel suo momento migliore.

Casadei 6: Due anni fa la Lazio ha provato in tutti i modi a portarlo a Roma. Oggi spadroneggia a centrocampo, mettendosi in evidenza e sfiorando più volte il gol. Vince il duello fisico con Frattesi e prova a suonare la carica.

FLOP

Coco 5: Nonostante non sia al cento per cento, Zaccagni lo mette troppe volte in difficoltà. Quando viene puntato a campo aperto, non riesce mai a vincere un duello. Si fa beffare da Provstgaard in occasione del gol del vantaggio.

LAZIO

TOP

Mandas 7: Dopo cinque minuti salva il risultato, rispondendo da campione al tentativo ravvicinato di Simeone. Si ripete su Vlasic e Casadei, che provano a beffarlo dalla distanza. Nella ripresa è bravo a deviare sul palo la conclusione dal limite di Simeone.

Zaccagni 7: E per fortuna che non era al cento per cento. Salta sistematicamente Coco in velocità e regala due assist: disegna dalla bandierina una palla magica per Provstgaard e regala a Isaksen l’assist del raddoppio

Provstgaard 7: L’aria di Torino gli fa evidentemente bene. Dopo aver segnato alla Juventus, si ripete anche con i granata. Stacca di testa sopra Coco e sblocca il risultato. Dietro, si incolla a Adams e ne limita la pericolosità.

FLOP

Pinamonti 5: Gattuso gli concede i venti minuti finali: che non riesce a sfruttare. Fallisce due palle gol clamorose, rischiando di vanificare quanto fatto dai compagni.

Torino-Lazio, il tabellino

TORINO-LAZIO 1-2

MARCATORI: 42′ Provstgaard (L), 44′ Isaksen (L), 62′ Adams (T)

TORINO (4-3-2-1): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani (74′ Fortini); Casadei, Mandragora (79′ Braganca), Gineitis; Vlasic (58′ Oristanio), Adams (79′ Pellgri); Simeone (58′ Zapata). All. Abate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru (76′ Rovella); Isaksen, Noslin (70′ Pinamonti), Zaccagni (70′ Gudmundsson). All. Gattuso.

ARBITRO: Chiffi.

AMMONITI: –

ESPULSI: –