L’addio a Manchester è sempre più concreto, il punto sul calciomercato di gennaio

Fermato sul pari anche dal Napoli, il Manchester City ha confermato di vivere un periodo di appannamento abbastanza allarmante. Negli ultimi cinque incontri, la squadra di Enzo Maresca ha conquistato una sola vittoria (contro il Lipsia), perdendo contro Brighton e Nottingham Forest e pareggiando contro Fulham e partenopei.

Un ruolino di marcia a dir poco deficitario, che ha portato a sei i punti di svantaggio sull’Arsenal. Come se non bastassero quelle di campo, a turbare le notti dei tifosi ci sono anche le preoccupazioni legate alle vicende giudiziarie e ad un calciomercato che nelle prossime sessioni potrebbe veder fuggire diversi calciatori.

Per quanto riguarda gennaio, sulla lista di uscita c’è soprattutto il nome di Mateo Kovacic. In scadenza di contratto a giugno 2027, l’ex centrocampista dell’Inter è stato accostato con forza a Juventus e Milan di recente, ma la pista più concreta al momento sembra quella che conduce all’Arabia.

Secondo fussball-news.de, infatti, l’Al-Nassr ha già preso contatti ufficiali con il calciatore, proponendo un ricco contratto di due anni e mezzo per convincere il croato ad accettare l’offerta.