Manca sempre meno al fischio d’inizio della gara che avrà inizio precisamente alle ore 20,45: le ultimissime.

Inter e Genoa si apprestano a scendere in campo in una delle gare più attese di questo turno di campionato, ma intanto c’è da registrare una doppia tegola in casa rossoblu.

Il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, ha diramato la lista dei convocati di cui non fanno parte Ostigard e Baldanzi. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Billow, Havel, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ehizibue, Doucouré, Drameh, Marcandalli, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Meichtry, Sow, Traoré, Wiafe.

Attaccanti: El Shaarawy, Messias, Osmajic, Venturino, Vitinha.