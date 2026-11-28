Tifosi rossoneri letteralmente sconvolti, ecco cosa sta succedendo.

Ha detto no al ritorno al Milan decidendo alla fine di vestire la maglia del Como. La scelta di Mattia Liberali è stata davvero clamorosa e adesso il 2007 originario di Carate si racconta in un’intervista rilasciata a ‘SportWeek’, il settimanale in edicola sabato con ‘La Gazzetta dello Sport’.

Ecco quanto ammesso da Liberali: “La scorsa estate ero onorato dell’interesse del Milan, avevo ricevuto anche dei messaggi da parte della dirigenza, delle figure molto rilevanti all’interno della società. Però, insieme al mio agente Alessandro Lucci, ho scelto fin dall’inizio di andare al Como per crescere gradualmente: la decisione era già stata presa. E l’avevo presa al mille per mille, senza ripensamenti“.