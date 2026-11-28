Arrivano importanti novità per quello che riguarda il futuro di Endrick.

L’attaccante del Real Madrid, seguito con attenzione sia dal Milan che dalla Roma, stando a quanto ha affermato la Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto di essere ceduto al Real Madrid.

Il giocatore sta trovando poco spazio alla corte di Mourinho che negli ultimi giorni ha però affermato in più di un’occasione che vorrebbe tenere il calciatore in vista della seconda parte di stagione. La volontà della punta però potrebbe cambiare le carte in tavola con Milan e Roma che potrebbero tornare a sperare.