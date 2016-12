Juventus-Milan, Brio demolisce Pjanic: "Stava pascolando". E i tifosi...

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

BRIO PJANIC / Senza mezzi termini, senza tanti giri di parole. Sergio Brio, ex difensore della Juventus, ai microfoni della 'Rai' commenta la Supercoppa Italiana vinta dal Milan sui bianconeri e si scaglia contro il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic: "Questa sera Pjanic non è riuscito nemmeno a tirare bene le punizioni. Allora a che cosa serve? Ha pascolato per il campo" la sentenza dell'ex juventino.



E su Twitter, intanto, si scatenano i tifosi bianconeri che criticano il bosniaco ed i tifosi della Roma che non gli hanno mai perdonato il 'tradimento' estivo.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!! E come si dice a ROMA "nun sei nisuno" @Miralem_Pjanic pic.twitter.com/d9a4z0qCjJ — Carlos (@Carlox1912) 23 dicembre 2016

Te lo meriti pjanic..eheheheh — Eugenio (@oldstyle84) 23 dicembre 2016

"Sono andato alla Juve per vincere" @Miralem_Pjanic HAAHAHAHAHA!!!



JUDAS!!! — Carlos (@Carlox1912) 23 dicembre 2016

Pjanic: "vado alla Juve per vincere"...

...ma non è che questo porta sfiga? — Corrado Di Vincenzo (@CorraDiVi64) 23 dicembre 2016

Vabbe comunque io sto godendo solo per pjanic. Sai che mi frega del milan/juve — ℱℝᎪ???? (@cazzoteridi) 23 dicembre 2016

"Adesso finiamo bene l'anno con UN trofeo"



Ao tutto apposto @Miralem_Pjanic ? — ℱℝᎪ???? (@cazzoteridi) 23 dicembre 2016

Licht e Evra in ospizio

Allegri capra

Higuaín non decisivo

Marione sbaglia troppo

Dybala in crisi

Pjanic bocciato

Cc mediocre

>> — Den (@8cycling) 23 dicembre 2016

Pjanic sarebbe da far entrare e uscire solo quando ci sono punizioni da battere — Giuseppe Perrotti (@perrotti99) 23 dicembre 2016