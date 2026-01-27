Milan, affare fatto: arriva una promessa del calcio mondiale

Milan particolarmente attivo sul mercato in questa finestra di gennaio: operazione conclusa in questi minuti e firma sul contratto.

Il Milan continua a rinforzarsi sul mercato in vista del presente e soprattutto del futuro. I rossoneri, dopo aver acquistato Niclas Füllkrug in attacco, mettono a segno adesso un importantissimo colpo in prospettiva. Si tratta di El Hadj Malick Cissé, promettente centrale difensivo classe 2008.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo Tare avrebbe ormai chiuso l’operazione per l’arrivo in rossonero della promessa del calcio africano che si è messo in mostra anche in occasione dell’ultimo Mondiale Under 17. Operazione chiusa a titolo definitivo, sulla base di circa 750mila euro: il calciatore piaceva tantissimo anche al Barcellona, ma in extremis il Milan ha messo la freccia sfruttandouno dei due slot disponibili per calciatori extracomunitari.

Davvero un super colpo per il Diavolo che, dunque, continua a regalare innesti di qualità al tecnico Massimiliano Allegri.