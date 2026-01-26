Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan è pronto a fare cassa: arrivano i soldi dai riscatti di Chukwueze e Jimenez, le cifre

Foto dell'autore

In arrivo denaro nelle casse del Milan con i rossoneri che sono pronti a salutare a titolo definitivo sia Samuel Chukwueze che Alex Jimenez, due calciatori che in estate hanno salutato la squadra in prestito.

Sia il Fulham che il Bournemouth sono pronti a riscattare i cartellini dei due calciatori che si stanno ben comportando in questa stagione di Premier League.

Samuel Chukwueze
Il Milan fa cassa con le cessioni di Chukwueze e Jimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno offensivo nigeriano, appena tornato dalla Coppa d’Africa disputata con la propria nazionale è andato subito in rete risultando decisivo per la vittoria dei suoi. In gol anche il giovane esterno spagnolo, per il quale il Real Madrid ha mantenuto un’alta percentuale sulla rivendita del cartellino ed è pronto ad incassare nel momento in cui il Bournemouth riscatterà il suo cartellino.

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno cassa: in arrivo quasi 50 milioni

Il riscatto di Chukwueze da parte del Fulham dovrebbe portare circa 26 milioni di euro nelle casse del Milan, mentre il Bournemouth è pronto a versarne 22 per trattenere in Inghilterra Alex Jimenez ed assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del giovane esterno.

Una somma totale che sfiora i 50 milioni di euro anche se, circa 10, dovranno essere riconosciuti al Real Madrid che ha tenuto quasi il 50% sulla rivendita del giovane terzino spagnolo. Una somma che aiuterà e non poco il Milan in sede di calciomercato con i rossoneri decisi a investire in maniera decisa in vista della seconda parte di campionato per migliorare il proprio organico.

In attesa di investire in vista della prossima estate, il Milan appare pronto a fare un regalo a Massimiliano Allegri, puntando su Radu Dragusin, difensore rumeno del Tottenham che potrebbe arrivare subito per completare la difesa rossonera.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie