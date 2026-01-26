Il Milan è pronto a fare cassa: arrivano i soldi dai riscatti di Chukwueze e Jimenez, le cifre

In arrivo denaro nelle casse del Milan con i rossoneri che sono pronti a salutare a titolo definitivo sia Samuel Chukwueze che Alex Jimenez, due calciatori che in estate hanno salutato la squadra in prestito.

Sia il Fulham che il Bournemouth sono pronti a riscattare i cartellini dei due calciatori che si stanno ben comportando in questa stagione di Premier League.

L’esterno offensivo nigeriano, appena tornato dalla Coppa d’Africa disputata con la propria nazionale è andato subito in rete risultando decisivo per la vittoria dei suoi. In gol anche il giovane esterno spagnolo, per il quale il Real Madrid ha mantenuto un’alta percentuale sulla rivendita del cartellino ed è pronto ad incassare nel momento in cui il Bournemouth riscatterà il suo cartellino.

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno cassa: in arrivo quasi 50 milioni

Il riscatto di Chukwueze da parte del Fulham dovrebbe portare circa 26 milioni di euro nelle casse del Milan, mentre il Bournemouth è pronto a versarne 22 per trattenere in Inghilterra Alex Jimenez ed assicurarsi a titolo definitivo il cartellino del giovane esterno.

Una somma totale che sfiora i 50 milioni di euro anche se, circa 10, dovranno essere riconosciuti al Real Madrid che ha tenuto quasi il 50% sulla rivendita del giovane terzino spagnolo. Una somma che aiuterà e non poco il Milan in sede di calciomercato con i rossoneri decisi a investire in maniera decisa in vista della seconda parte di campionato per migliorare il proprio organico.

In attesa di investire in vista della prossima estate, il Milan appare pronto a fare un regalo a Massimiliano Allegri, puntando su Radu Dragusin, difensore rumeno del Tottenham che potrebbe arrivare subito per completare la difesa rossonera.