Dragusin al Milan, la formula dell’affare: rinforzo in arrivo

Radu Dragusin è diventato uno degli obiettivi principali di mercato del Milan in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri che vorrebbero rinforzare la propria retroguardia.

Milan, trattativa calda per Dragusin

La difesa del Milan ha gli uomini contati con i rossoneri che stanno valutando possibili innesti per sistemare il pacchetto arretrato e consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo calciatore per la seconda parte di campionato.

Stando a quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo in questi ultimi giorni di mercato con Igli Tare che starebbe trattando con i dirigenti del Tottenham per provare a chiudere l’affare e portare a disposizione di Allegri un nuovo calciatore.

La volontà del Milan è quella di chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Tottenham vorrebbe inserire l’obbligo, certo poi di monetizzare dalla partenza dell’ex calciatore del Genoa. La valutazione che il club londinese fa del proprio difensore si aggira intorno ai 24 milioni di euro con i rossoneri che potrebbero accettare solamente al verificarsi di determinate condizioni come la qualificazione alla prossima Champions League.

Serie A

