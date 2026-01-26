Atalanta
La Lazio perde anche Gila: affare col Milan verso la finalizzazione

Mario Gila è in scadenza 2027 e il prossimo anno dovrebbe giocare con la maglia rossonera, dove lo attendono Allegri e Tare che lo portò a Roma

La Lazio continua a essere in pieno subbuglio per la questione mercato e tutto il caos che sta accadendo nella vicenda Romagnoli. Prima l’addio, i saluti ai tifosi e allo staff biancoceleste, poi all’improvviso il comunicato ufficiale che annuncia la sua permanenza. Anche se, a quanto pare, la faccenda non è ancora chiusa e il difensore continua a spingere per essere liberato. Una situazione paradossale a Formello, con un presente nebuloso e un futuro che forse è ancora peggio.

Perché tra pochi mesi la Lazio perderà anche l’altro centrale titolare, Mario Gila. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027, ma non lo rinnoverà e le parti sono lontanissime. L’ex Real Madrid, società che mantiene una percentuale altissima sulla rivendita (il 50%), continuerà molto probabilmente a giocare in Serie A ma con la maglia del Milan. Il ds Igli Tare, che lo ha portato alla Lazio, infatti sta lavorando per l’accordo in vista del prossimo anno.

Come riporta ‘AS’, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistarlo a un anno dalla scadenza. Secondo il quotidiano spagnolo il Milan sta trattando con i capitolini e starebbero finalizzando l’accordo. Nelle casse biancocelesti quindi finirebbero circa 10 milioni, un bottino magro considerando il valore del calciatore e le squadre interessate, ma

