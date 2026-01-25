Atalanta
Romagnoli-Lazio, svolta pazzesca poco fa: il comunicato ufficiale

Altro colpo di scena in casa Lazio: la decisione su Romagnoli lascia tutti i tifosi a bocca aperta, ecco i dettagli.

Sembrava destinato a dire addio alla Lazio come dimostra il saluto riservato ai tanti tifosi biancocelesti al termine del match di ieri sera contro il Lecce, ma Alessio Romagnoli non si tocca. Almeno per ora. A ribadirlo è la stessa società capitolina attraverso questo comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.

Romagnoli
Alessio Romagnoli (Ansafoto) – calciomercato.it

Una svolta inaspettata, almeno fino a qualche ora fa quando sembrava tutto fatto per la cessione di Romagnoli all’Al Sadd. Si tratta di una bellissima notizia per Maurizio Sarri e per i tifosi della Lazio che, dunque, potranno contare ancora sull’apporto del forte difensore centrale di Anzio, classe ’95.

