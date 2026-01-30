Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Romagnoli-Lazio, si va verso l’addio ma è una corsa contro il tempo | CM

Foto dell'autore

Alessio Romagnoli si avvicina sempre più all’addio alla Lazio. Il difensore centrale ha ormai rotto con la squadra capitolina e il suo futuro, salvo sorprese, è lontano da Roma.

Alessio Romagnoli
Romagnoli verso l’addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Alessio Romagnoli dovrebbe essere lontano dalla Lazio. Dopo la partita contro il Lecce il calciatore, nonostante il comunicato della società, non si è allenato con il resto del gruppo e sta spingendo per salutare e raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd in Qatar.

Il problema maggiore è rappresentato dal fatto che il calciomercato in Qatar chiuderà nella giornata di domani, sabato 31 gennaio. Una vera e propria corsa contro il tempo per le parti in causa che, se vogliono chiudere positivamente l’affare dovranno farlo in fretta.

L’alternativa, rischiosa sia per il calciatore che per la Lazio, è che si possa arrivare alla fine della stagione da separati in casa considerato anche il fatto che, in queste ultime ore, la società non avrebbe proposto il rinnovo tanto atteso al difensore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie