Alessio Romagnoli si avvicina sempre più all’addio alla Lazio. Il difensore centrale ha ormai rotto con la squadra capitolina e il suo futuro, salvo sorprese, è lontano da Roma.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Alessio Romagnoli dovrebbe essere lontano dalla Lazio. Dopo la partita contro il Lecce il calciatore, nonostante il comunicato della società, non si è allenato con il resto del gruppo e sta spingendo per salutare e raggiungere Roberto Mancini all’Al-Sadd in Qatar.

Il problema maggiore è rappresentato dal fatto che il calciomercato in Qatar chiuderà nella giornata di domani, sabato 31 gennaio. Una vera e propria corsa contro il tempo per le parti in causa che, se vogliono chiudere positivamente l’affare dovranno farlo in fretta.

L’alternativa, rischiosa sia per il calciatore che per la Lazio, è che si possa arrivare alla fine della stagione da separati in casa considerato anche il fatto che, in queste ultime ore, la società non avrebbe proposto il rinnovo tanto atteso al difensore.