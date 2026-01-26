Milan, attacco frontale ad Allegri: “Senza una visione di gioco”

L’analisi spietata della sfida tra i rossoneri e la Roma terminata in parità

Attacco frontale al Milan, nello specifico a Massimiliano Allegri dopo il pareggio conquistato in casa della Roma che allontana i rossoneri dalla vetta occupata dall’Inter: “Sembra una squadra che va per tentativi”.

A criticare duramente il Milan è stato il grande ex Fabio Capello. Ecco la sua dura disamina all’indomani l’1-1 dell’Olimpico: “Ieri abbiamo visto quattro squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica, che ha giocato peggio – le sue parole a ‘Radio Anch’io lo Sport’ in onda su ‘Radio 1’ – Il primo tempo è stato rinunciatario, senza una visione di gioco“.

“Poi si è trovato in vantaggio con l’unica occasione sugli sviluppi di calcio d’angolo – sottolinea Capello – Sembra davvero una squadra che va per tentativi. La cosa che più mi meraviglia è che i due attaccanti giocano solo in fase di possesso, senza palla non giocano. Sono passivi nella maniera più assoluta”.

Per il Milan è un po’ un’occasione persa. Più che di riavvicinarsi all’Inter, di staccare le altre concorrenti per il posto Champions: “Ho visto un Milan senza carattere. Difficile possa raggiungere l’Inter, che invece viaggia con una personalità unica. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto come obiettivi minimo“.

Capello ha invece promosso la formazione di Gasperini: “Mi è piaciuta, ha creato tantissimo. A mio avviso avrebbe potuto chiudere il primo tempo con un vantaggio di due-tre gol”.