PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 1-1: Pellegrini glaciale, Nkunku e Saelemaekers impalpabili

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Roma

Svilar 6

Mancini 6,5

Ndicka 5,5

Ghilardi 7

Celik 6,5

Cristante 6

Koné 6. Dal 58′ Pisilli 6

Wesley 6,5

Dybala 6. Dal 67′ Pellegrini 7

Soulé 6

Malen 5,5. Dal 67′ Robinio Vaz 5,5

Allenatore: Gasperini 6,5

Difficile spiegare come la Roma sia riuscita a non vincere questa partita. Primo tempo di grandissima qualità e intensità, ma nel momento più importante, quello del tiro, non riesce a inquadrare la porta o calcia male. Malen ha almeno due occasioni importanti, Koné lo stesso e anche Soulé. La prestazione è di alto livello, con l’unica disattenzione che è costata carissima. Ndicka paga il corner regalato da cui è arrivato il gol rossonero.

Milan

Maignan 6,5

Tomori 5,5

Gabbia 6

De Winter 6,5

Saelemaekers 5. Dal 46′ Athekame 5

Ricci 6. Dal 79′ Loftus-Cheek sv

Modric 6

Rabiot 6

Bartesaghi 6

Nkunku 5. Dal 67′ Pulisic 5,5

Leao 5,5. Dal 67′ Fullkrug 6

Allenatore: Allegri 5,5

Arbitro: Colombo di Como 5,5

Il tabellino di Roma-Milan 1-1

Marcatori: 63′ De Winter (M), 72′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Rabiot (M), 54′ Athekame (M), 68′ Modric (M), 72′ Maignan (M)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné ( 58′ Pisilli), Wesley; Dybala( 67′ Pellegrini), Soulé; Malen (67′ Robinio Vaz).

A disposizione: Vasquez, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli, Ferguson, Venturino, Vaz. Allenatore: Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46′ Athekame), Ricci (79′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (67′ Pulisic), Leao (67′ Fullkrug).

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Athekame, Odogu, Pavlovic, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Perrotti e Rossi M. IV Uomo: Zufferli. Var: Di Bello. AVar. Abisso.