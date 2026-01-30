Addio alla Juventus, Pedro Felipe pronto a passare in prestito al Sassuolo

Juventus e Sassuolo potrebbero chiudere l’operazione riguardante Pedro Felipe in questi ultimi giorni di trattative con i bianconeri pronti a sfoltire il proprio organico.

Il Sassuolo, che ha chiuso per l’acquisto di Nzola in attacco, è pronto a regalare a Fabio Grosso un rinforzo importante anche in difesa con il centrale della Juventus pronto a mettersi a disposizione della squadra neroverde.

Stando a quanto affermato da Daniele Trecca su X, ci sarebbero dialoghi aperti tra Juventus e Sassuolo per la cessione in prestito di Pedro Felipe ai bianconeri. Il difensore, aggregato alla Next Gen, sarebbe finito nel mirino della squadra emiliana, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il cartellino del brasiliano. Il Sassuolo dovrebbe avere il diritto di riscatto con l’opzione di contro riscatto a favore dei bianconeri.

Trattativa aperta tra #Sassuolo e #Juventus per #PedroFelipe. Dialoghi per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto #calciomercato — daniele trecca (@danieletrecca) January 29, 2026

Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra le parti per provare a chiudere l’affare che permetterebbe al giocatore di avere maggiore spazio nella seconda parte di stagione.