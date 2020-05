CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Giocatori importanti, d'esperienza e con un ricco palmares alle spalle. Dal prezzo anche accessibile.

Queste le linee guida tracciate da Antonioper il prossimo mercato dell'con l'obiettivo di rimpolpare la rosa nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, il bomber parla tedesco!

Tra questi nella lista consegnata a Marotta spicca sicuramente il nome di Arturo Vidal come riporta il 'Corriere dello Sport', con il cileno che resta nei pensieri dell'allenatore leccese ed è sempre una pista da monitorare in caso d'addio al Barcellona. A Conte piace pure Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e per il quale potrebbe inscenarsi un derby d'Italia con la Juventus. Infine, sempre per la fascia sinistra, occhio alla situazione di Kurzawa, plurivittorioso tra PSG e Monaco ed in scadenza il 30 giugno con il sodalizio parigino.