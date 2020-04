Inter, aumenta la concorrenza per Martinez Quarta: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ QUARTA / Lucas Martinez Quarta è nel mirino dell'Inter da molto tempo, ma i nerazzurri non sono certamente l'unica squadra interessata al difensore argentino. Betis, Manchester City e Real Madrid sono state accostate nelle scorse settimane al 23enne di Mar de La Plata.

Sotto contratto con ilfino al giugno del 2021, con tanto di clausola da 22 milioni di euro, il calciatore, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , piace anche ad. Due ostacoli in più, dunque, per la squadra milanese che può tuttavia contare sulla carta Javier, che in più di un'occasione ha speso belle parole sul ragazzo.