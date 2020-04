Calciomercato Milan, sprint Simakan | C'è l'offerta

CALCIOMERCATO MILAN SIMAKAN - Il Milan vuole tornare agli antichi fasti e per questo sta scandagliando il mercato alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. In tale ottica si registra l'interessamento per Mohamed Simakan, difensore centrale francese di origini guineane che compirà 20 anni domenica prossima e che milita attualmente nello Strasburgo.

Per giocare d'anticipo rispetto alla folta concorrenza composta soprattutto da club inglesi come, Everton e Southampton oltre a quelli tedeschi come, Lipsia ed Eintracht Francoforte, secondo l'emittente transalpina 'RMC Sport' i rossoneri avrebbero già presentato un'offerta da 15 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, via libera della Juventus alla cessione

Milan, il consiglio di calciomercato dell'ex tecnico Capello