CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MEUNIER MOURINHO/ Secondo quanto riportato dal 'Sunday Telegraph', Josè Mourinho, manager del Tottenham, avrebbe messo nel mirino Thomas Meunier, laterale belga del PSG in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il giocatore della squadra allenata da Thomasè sul taccuino anche delle big italiane, in particolare dell'Inter di Antonioe della Juventus di Maurizio

Per Mourinho però, lo scoglio sarebbe rappresentato dal proprietario del Tottenham, Daniel Levy, che in vista delle prossime stagioni vorrebbe un ringiovanimento della rosa del club londinese. In quest'ottica, Meunier non sarebbe un obiettivo di prima fascia per gli Spurs.