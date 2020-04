CALCIOMERCATO INTER LUKAKU VERTONGHEN / Un difensore per Antonio Conte: l'Inter per la prossima stagione va alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia che possa dare il cambio al trio Bastoni-de Vrij-Skriniar.

Tra i nomi seguiti da Marotta c'è Kumbulla del Verona ma il prezzo di venti milioni di euro e la concorrenza di altri club (tra i quali Napoli e Fiorentina) frena l'interesse nerazzurro che guarda a qualche operazione più lowcost dovendo intervenire anche in altri reparti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ecco allora il nome di Vertonghen prendere piede: il difensore belga è in scadenza di contratto con il Tottenham ed è alla ricerca di una nuova avventura lontano dalla Premier League. A spingere il 32enne ad accettare la corte interista è Romelu Lukaku: l'attaccante sarebbe in pressing sul suo compagno di Nazionale per convincerlo a dire sì all'Inter e affrontare l'avventura italiana. Lì dove Vertonghen potrebbe ritrovare anche un altro ex compagno: Christian Eirksen con il quale ha giocato sia all'Ajax che al Tottenham.