Juventus, ultime CM.IT: la verità su ritorno Higuain e altri stranieri

JUVENTUS CASO HIGUAIN / La Juventus smentisce l'esistenza di un 'caso' Higuain. Secondo le informazioni che filtrano dal club bianconero e che ha raccolto Calciomercato.it, il centravanti argentino non ha mai fatto richiesta di rimanere in Argentina perché preoccupato dall'emergenza coronavirus.

Higuain è sì preoccupato della situazione, ma a quanto pare non ha fatto nessuna richiesta 'particolare'.

Va poi detto che sul rientro dei giocatori dall'estero, secondo ulteriori informazioni che filtrano, la società presieduta da Andrea Agnelli non ha ancora fissato una data limite per il ritorno in Italia, in attesa di comunicazioni ufficiali da Governo e Federazione. Questo, però, non toglie che i giocatori possano decidere di loro spontanea volontà di tornare a Torino prima di una convocazione del club.

