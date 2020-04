CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG / Icardi avrà l'ultima parola, come è stato scritto da Calciomercato.it lo scorso 9 aprile in merito al riscatto e dunque alla permanenza al Paris Saint-Germain.

Il club francese, spiega 'Sky Sport', è da parte sua propenso a esercitare l'opzione, ma siccome la crisi legata all' emergenza coronavirus si fa sentire anche in casa dello sceicco, ecco che punta a strappare uno 'sconto' sui 70 milioni di euro pattuiti nella scorsa estate.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Inter, un club 'tifa' per la cessione di Lautaro

Calciomercato Inter, Icardi al PSG con contropartita: Marotta 'beffa' la Juventus due volte

Per raggiungere questo scopo, possibile che il Ds Leonardo metta sul tavolo una contropartita tecnica, magari da scegliere in una short-list di tre nomi. Di tre che non rientrano o che non potrebbero rientrare, vedi l'argentino ex Real Madrid, nei piani futuri del club transalpino: l'ex Roma Leandro Paredes, il tedesco Julian Draxler e Angel Di Maria. Di recente quest'ultimo è stato accostato alla Juventus, visto l'eccellente rapporto con l'agente Jorge Mendes che come noto è il rappresentante di Cristiano Ronaldo. Proprio il fantasista argentino, già nel mirino dell'Inter nell'estate 2017, potrebbe stuzzicare la fantasia dei nerazzurri, specie di Marotta che in un colpo solo - privandola di Icardi e scippandole Di Maria - befferebbe due volte l'ex.

