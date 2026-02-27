Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Spalletti, un altro allenatore per la Juve: “Può ricostruire”

Foto dell'autore

Il tecnico è in scadenza di contratto alla fine della stagione

Spalletti resta alla Juve? Le grandi aperture di Comolli e Chiellini valgono poco se non si passa ai fatti, ovvero alla firma del rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Spalletti durante una partita della Juve
Addio Spalletti, un altro allenatore per la Juve: “Può ricostruire” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club bianconero ha un’opzione unilaterale che gli consentirebbe di prolungare l’accordo di un altro anno senza la necessità di un ok di Spalletti, ma l’idea è quella di sedersi con lui attorno a un tavolo per capire se possono esserci i margini per andare avanti insieme. Spalletti vorrà delle garanzie su un mercato estivo consono alle ambizioni, della Juve in primis ma pure delle sue.

I conti della Juve, però, sono disastrosi. Peraltro la società è sotto indagine UEFA per violazione di alcune norme del Fair Play Finanziario, con il rischio – seppur minimo – di vedersi impedire l’inserimento di nuovi giocatori nella prossima lista UEFA. Una sorta di blocco del mercato ‘mascherato’.

Come sempre, tuttavia, il giudice massimo sarà il campo: in tal senso è difficile immaginare una permanenza di Spalletti in caso di mancata qualificazione alla Champions. La gara con la Roma sarà già determinante se non decisiva per Yildiz e compagni, dunque per lo stesso Spalletti.

Via Spalletti? “Palladino per ricostruire la Juve”

Da molti il classe ’59 non è considerato l’allenatore ideale per una ‘ricostruzione’: “E neanche lui sarebbe entusiasta di rimanere per ricostruire la squadra – ha sottolinea Mattioli a ‘Radio Radio’ ipotizzando che possa essere lo stesso ex CT a decidere di abbandonare la nave – Bisogna dargli una squadra già in grado di vincere“.

Palladino prima di una gara dell'Atalanta
Juve, rispunta Palladino per la panchina (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Chi al suo posto? Raffaele Palladino”, ha risposto Mattioli lanciando la candidatura dell’ex bianconero nonché attuale tecnico dell’Atalanta, fresca di epica rimonta in Champions contro il Borussia Dortmund: “Lui è uno che può ricostruire”.

/7
1128

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie