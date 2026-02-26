Tutto fatto con la Juve, è ufficiale: ha appena firmato

Svolta improvvisa in casa Juventus il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League: ecco le ultimissime.
C’è grande delusione in casa Juventus il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray. I bianconeri hanno provato in ogni modo a ribaltare il 5-2 della gara di andata portando la gara ai supplementari, ma alla fine si sono arresi a Osimhen e compagni. Ora la corsa al quarto posto rimane l’unico obiettivo stagionale e la Vecchia Signora non può fallirlo.
Intanto, dopo McKennie, un altro calciatore della rosa ha rinnovato il proprio contratto. Si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della squadra allenata da Spalletti: il 35enne originario di Moncalieri si lega alla Juve fino al 30 giungo 2027, arrivando a 10 anni di fila con la casacca bianconera. Un traguardo importantissimo per Pinsoglio, vero uomo spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani.
Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero: “Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d’amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027”.