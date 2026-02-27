Icardi, tutto vero: si avvicina l’atteso ritorno in Serie A

Nuovi voci su un possibile ritorno di Mauro Icardi nel campionato di Serie A: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

A Istanbul si trova benissimo e il suo stipendio da circa 11 milioni di euro a stagione è davvero tanta roba, ma il contratto di Mauro Icardi con il Galatasaray scade il 30 giugno 2026 e non sono esclusi colpi di scena in tal senso. L’attaccante argentino, che a gennaio è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus, potrebbe dunque cambiare aria al termine della stagione in corso.

Icardi ha ormai 33 anni, ma in area di rigore rimane un attaccante letale e i suoi gol potrebbero tornare utili a diverse big di Serie A. L’ingaggio al momento è fuori portata per i club del campionato italiano, ma un suo ritorno nel Bel Paese si potrebbe davvero concretizzare in caso di drastica riduzione dello stipendio.

La Juve cerca sempre un grande bomber e Luciano Spalletti apprezza tantissimo le qualità realizzative del classe ’93 di Rosario: attenzione, dunque, a questa pista perché il ritorno di Mauro Icardi in Italia la prossima estate e un’ipotesi sempre più concreta.