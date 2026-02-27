Atalanta
Firma con la Juve dopo la quasi impresa col Galatasaray: “Oggi l’annuncio”

Foto dell'autore

Importanti le parole di Chiellini dopo la partita di Champions: i dettagli

La grande rimonta quasi completata contro il Galatasaray ha permesso a Spalletti di riacquistare quel credito che aveva un po’ perso con le tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions.

Spalletti e Comolli prima di una partita della Juve
Spalletti e Comolli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’umore e le opinioni dei tifosi, si sa, dipendono pressoché esclusivamente dai risultati. Il successo di ieri contro Osimhen e compagni non è valso la qualificazione agli ottavi, ma ora tra gli juventini sta crescendo, o meglio riemergendo con forza il partito di quelli del tutto favorevoli alla permanenza, dunque al rinnovo di Spalletti.

“È il dodicesimo uomo in campo; finalmente un allenatore che fa giocar bene la Juve; Fossi la Società farei annunciare oggi stesso il rinnovo”, il tenore dei messaggi che si leggono su X.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it, ricordando che Comolli e soci hanno un’opzione unilaterale per prolungare in maniera automatica il contratto del tecnico di Certaldo.

Rinnovo Spalletti con la Juve, Chiellini esce allo scoperto

Chiellini a Prime
Rinnovo Spalletti con la Juve, Chiellini esce allo scoperto (Screen Prime) – Calciomercato.it

Al termine della partita, sulla conferma di Spalletti è uscito allo scoperto Giorgio Chiellini:Nessun dubbio sul futuro di Luciano – le sue parole a ‘Prime’ – Ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più e tempo per metterci a sedere, condividere piani futuri e formalizzare a tempo debito. Lui è sempre stato una priorità e mai un dubbio“. Adesso, però, dalle parole bisognerà passare ai fatti.

