Importanti le parole di Chiellini dopo la partita di Champions: i dettagli

La grande rimonta quasi completata contro il Galatasaray ha permesso a Spalletti di riacquistare quel credito che aveva un po’ perso con le tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions.

L’umore e le opinioni dei tifosi, si sa, dipendono pressoché esclusivamente dai risultati. Il successo di ieri contro Osimhen e compagni non è valso la qualificazione agli ottavi, ma ora tra gli juventini sta crescendo, o meglio riemergendo con forza il partito di quelli del tutto favorevoli alla permanenza, dunque al rinnovo di Spalletti.

“È il dodicesimo uomo in campo; finalmente un allenatore che fa giocar bene la Juve; Fossi la Società farei annunciare oggi stesso il rinnovo”, il tenore dei messaggi che si leggono su X.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it, ricordando che Comolli e soci hanno un’opzione unilaterale per prolungare in maniera automatica il contratto del tecnico di Certaldo.

Rinnovo Spalletti con la Juve, Chiellini esce allo scoperto

Al termine della partita, sulla conferma di Spalletti è uscito allo scoperto Giorgio Chiellini: “Nessun dubbio sul futuro di Luciano – le sue parole a ‘Prime’ – Ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più e tempo per metterci a sedere, condividere piani futuri e formalizzare a tempo debito. Lui è sempre stato una priorità e mai un dubbio“. Adesso, però, dalle parole bisognerà passare ai fatti.