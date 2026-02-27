Atalanta
Juve, via alla rivoluzione: il primo rinforzo arriva dal Bayern Monaco

Foto dell'autore

La Juve ha iniziato la grandi manovre in vista del futuro: si punta a grandissimi nomi, tra cui un big del Bayern Monaco. 

Dopo la pesante eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, in casa Juventus sono iniziate le grandi manovre per rinforzare la squadra in vista del futuro. L’obiettivo della dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di portare a Torino grandissimi nomi, ma con una spesa minima. E, proprio in tal senso, è da registrare l’inserimento della Juve nella corsa a Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe ’95 che in estate si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco.

Goretzka durante una partita col Bayern
Goretzka (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il calciatore piace anche ad altre big di Serie A come Inter, Milan e Napoli, Milan e Inter, ma la Juve vuole accelerare immediatamente con l’entourage del 31enne originario di Bochum per bruciare la concorrenza. Spalletti ha bisogno di qualità in mezzo al campo, come visto nel doppio confronto europeo contro il Galatasaray di Osimhen, e Goretzka è uno di quei nomi che sicuramente farebbero compiere un grandissimo salto di qualità alla Vecchia Signora. Sarà davvero lui il primo rinforzo?

