Impresa sfiorata col Galatasaray e rabbia furiosa: “Deve sparire dalla Juve”

Il video sta spopolando sui social: “Non c’è bisogno di aggiungere altro”

In casa Juve i rimpianti sono infiniti per l’impresa accarezzata ieri sera col Galatasaray nel ritorno del playoff Champions. Tra i tifosi serpeggia anche un certo malumore per la partita d’andata a Istanbul, dove sostanzialmente la squadra ha regalato la qualificazione a Osimhen e compagni.

Spalletti prima di una partita della Juve
Impresa sfiorata col Galatasaray e rabbia furiosa: “Deve sparire dalla Juve” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ieri sera, però, la Juventus (ricordiamo, in dieci da inizio ripresa per la folle espulsione di Kelly) avrebbe potuto segnare una marea di gol. Tante, anzi tantissime le occasioni sprecate dai bianconeri.

A tal proposito, sta facendo il giro del web e soprattutto dei social il video e le immagini di quella capitata sui piedi di Zhegrova: eravamo sul 3-0 e avrebbe potuto portare la Juve in paradiso, invece il kosovaro (che ha comunque impattato bene nel match) l’ha incredibilmente gettata alle ortiche non centrando neanche la porta.

Sui social, in particolare su X, l’ex Lille è elogiato per la prestazione ma, al contempo, letteralmente ‘massacrato’ dagli juventini (“deve sparire”; “è uno da calcetto”; “gioca da fermo”) per il clamoroso errore, una sorta di rigore in movimento che un giocatore di grande qualità come lui non avrebbe dovuto fallire. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Zhegrova non da Juve: può salutare in estate

Molto forte tecnicamente, ma calciatore estremamente fragile e poco dedito al sacrificio. Probabilmente Zhegrova non è un calciatore da Juve, da Juve che vuole ambire a tornare ai fasti di qualche anno fa.

Zhegrova in azione con la Juve
Juve-Galatasaray, Zhegrova si divora il 4-0 e i tifosi non lo perdonano (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’estate prossima, appena un anno dopo il suo approdo in bianconero, il club di Exor potrebbe dargli il benservito. Tra Premier, Francia e Spagna Comolli e soci possono recuperare i 14 milioni spesi nel 2025 per strapparlo al Lille e a una concorrenza, al tempo, di medio cabotaggio.

