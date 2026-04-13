Juve, Comolli annuncia un altro rinnovo: “Non è Vlahovic”

Il CEO bianconero: “Possibili novità nei prossimi giorni”

Comolli è in vena di proclami. A margine di un evento di Juventus One, la squadra paralimpica del club di Torino, il CEO della Juve ha dichiarato che il mercato estivo dei bianconeri “sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato”.

Dunque, non sarà legato alla qualificazione o meno alla Champions. Ricordando ancora una volta come il club di Exor potrebbe incorrere in sanzioni da parte dell’UEFA, la quale ha da mesi avviato una indagine per violazioni di alcune norme del Fair Play finanziario.

Comolli ha risposto anche sul tema rinnovi, frenando su quello di Dusan Vlahovic: “Ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, tuttavia niente accadrà prima della fine della stagione”.

Un altro prolungamento, dopo quello di Spalletti, ci sarà però a breve: “Potremmo avere delle novità nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo“, ha detto precisando che “non si tratterà di Vlahovic”.

In conclusione ha elogiato Spalletti: “Con lui abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, un rendimento da secondo posto nel periodo – le sue parole riportate da ‘Sportmediaset’ – I giocatori sono molto vicino lui, adesso ci aspettano davvero sei finali”.