Marotta: “Rigore Bonny? Immaginatelo con un risultato diverso. La battuta di Chivu…” – Calciomercato.it

Il presidente dell’Inter dopo l’assemblea di Lega: “A Como vinto con merito. Spero che si possa trovare una simbiosi tra Var e arbitro”

“Como-Inter è stata un bello spot per il calcio italiano”. Lo ha detto Beppe Marotta all’uscita dall’Assemblea di Lega, che ha candidato Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC, commentando il successo di ieri sera al ‘Sinigaglia’: “Abbiamo vinto con merito contro una squadra che, con tanti giovani, ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo”.

Il presidente dell’Inter ha risposto anche sul rigore assegnato al Como per l’intervento di Bonny su Nico Paz. Come certificato anche dalla moviola di Calciomercato.it, il francese non ha commesso alcun fallo: “Tutti hanno evidenziato che non ci fosse il penalty. Non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto, però immaginate quel rigore con un risultato diverso. Saremmo qui a recriminare… Ultimamente questo errori si verificano spesso, per questo spero che si possa trovare una simbiosi tra Var e arbitro“.

In conclusione Marotta ha sottolineato come quella di Chivu sull’obiettivo Champions, una frecciata a Conte e Allegri, fosse “solo una battuta”. Però poi ha aggiunto che “in Italia ultimamente c’è la paura di affrontare il tema degli obiettivi che comporta essere coraggiosi. L’Inter deve essere coraggiosa e deve cercare sempre di raggiungere il massimo. Ciò fa parte del DNA di una società vincente, ambiziosi ma non arroganti“.