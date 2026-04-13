Roma, in caso di addio di Gasperini occhio al ritorno di De Rossi

Il futuro di Gian Piero Gasperini alla Roma appare ancora in dubbio con l’allenatore giallorosso che potrebbe dire addio al termine del campionato in corso.

La Roma è a caccia del quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League anche la concorrenza, dal Milan alla Juventus, passando per il Como è agguerrita.

Alla fine della stagione in corso ci sarà un incontro tra la dirigenza e l’allenatore per decidere il futuro. Stando a quanto affermato da Il Messaggero al momento l’ipotesi di un addio alla Roma appare più che probabile con il tecnico che potrebbe salutare i capitolini dopo una sola stagione.

Una delle opzioni più accreditate in caso di addio di Gasperini è quella di un ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma con il tecnico classe 1983 che sta facendo bene alla guida del Genoa. Attenzione anche all’ipotesi che porta a Vincenzo Italiano del Bologna (possibile partente in caso di mancata qualificazione alle coppe europee), mentre appare più difficile l’arrivo di un tecnico straniero come Ernesto Valverde.