CALCIOMERCATO INTER GIROUD ULTIME / In attesa di capire cosa succederà con Lautaro Martinez, sempre al centro del pressing incessante da parte del Barcellona, l'Inter sembra aver ormai maturato la decisione di rispedire Alexis Sanchez al ManchesterUnited al termine di una stagione costellata da problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Aggiungendo a questo la probabile uscita anche del giovanissimo Sebastiano, destinato al prestito in un club che gli permetta di giocare con continuità, ecco che per il club nerazzurro si rende necessario accelerare i tempi per piazzare i primi tasselli anche in entrata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, segnali da Parigi | Le ultime su Icardi

In questo senso attenzione dunque agli sviluppi sul fronte Olivier Giroud, con cui il canale di comunicazione non si è mai interrotto dopo l'affare sfumato lo scorso gennaio. Non è ancora da scartare l'idea di una permanenza al Chelsea per un'altra stagione fino all'Europeo, ma alla soglia dei 34 anni il francese, in scadenza di contratto, è interessato a trovare un ultimo accordo importante che gli permetta di allungare ancora un po' la carriera ad alti livelli. Ecco perché ha chiesto un contratto triennale durante i contatti con l'Inter che, da parte sua, secondo 'La Gazzetta dello Sport' è arrivata a proporre un biennale con opzione per il terzo anno legata ad obiettivi personali o di squadra. I prossimi giorni potrebbero già essere decisivi: Conte lo ha scelto come vice-Lukaku ideale per caratteristiche, esperienza e palmarés, Giroud vuole lavorare nuovamente col tecnico che lo ha portato anche ai 'Blues' e sarebbe pronto ad abbassarsi l'ingaggio spalmandolo su più stagioni per rientrare nei parametri interisti. C'è fiducia in casa nerazzurra: il primo colpo estivo può essere un altro grande nome a parametro zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Juventus, obiettivo van de Beek | Parla l'agente!