Inter-Juve, decisione UFFICIALE Giudice sportivo: tripla squalifica

“Ha assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara”

Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo in merito alla 25esima giornata di Serie A, conclusasi ieri sera con Cagliari-Lecce. Le più attese, ovviamente, erano quelle sul derby d’Italia tra Inter e Juventus andato in scena sabato 14 febbraio.

Come era stato previsto, nessuna prova tv per Bastoni. A Kalulu, invece, è stata inflitta 1 giornata di squalifica. Restando sui bianconeri, sono stati sanzionati sia Comolli che Chiellini, il quali si sono scagliati contro La Penna sulle scali antistanti al tunnel che porta dritto agli spogliatoi di San Siro.

Chiellini è stato inibito fino a tutto il 27 febbraio “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente”.

L’Ad bianconero inibito fino a tutto il 31 marzo, più una ammenda di 15mila euro, “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro”.

