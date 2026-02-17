Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Arresto e Daspo di 4 anni: il provvedimento dopo Inter-Juve

Foto dell'autore

Decisione presa dalla Questura: tutti i dettagli

Daspo di 4 anni dopo l’arresto, questo il provvedimento emesso dopo o comunque nelle ore di Inter-Juve, il derby d’Italia dello scorso weekend che ancora riempie le pagine di giornali e siti. E ovviamente i social, dove sia Bastoni che La Penna hanno subito e stanno subendo i peggiori insulti. L’arbitro ha già presentato una denuncia alla polizia postale.

Immagine di Inter-Juve
Arresto e Daspo di 4 anni: il provvedimento dopo Inter-Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Daspo di 4 anni è stato inflitto al 19enne ultrà interista, facente parte del gruppo Viking, che lo scorso 1° febbraio ha lanciato una bomba carta in campo, esplosa poi vicino a Emil Audero, all’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter.

Il portiere dei padroni di casa rischiò grosso e l’arbitro fu costretto a interrompere la partita per diversi minuti. L’ultrà nerazzurro era stato tratto in arresto dalla DIGOS, per poi passare ai domiciliari.

Ultrà Inter lancia petardo in Cremonese-Inter: Audero per terra
Petardo vicino ad Audero in Cremonese-Inter: DASPO di 4 anni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma cos’è il DASPO? Sta per ‘Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive’ ed è una misura di prevenzione amministrativa, introdotta dalla Legge 401/1989, la quale vieta a soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico di entrare in luoghi dove si svolgono eventi sportivi, inclusi ovviamente stadi e aree di transito.

A proposito di DASPO, secondo l’agenzia ‘Ansa’ la Questura di Cremona ne ha emessi addirittura 20 per i tafferugli di Cremonese-Napoli del 28 dicembre: un totale di 50 anni di interdizione dalle manifestazioni sportive, nei riguardi di 16 ultrù azzurri e 4 grigiorossi.

/7
694

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie