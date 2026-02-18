Atalanta
Juve danneggiata col Galatasaray: l’errore arbitrale di cui nessuno parla

Brutta sconfitta della squadra di Spalletti in Champions League, ma Makkelie ha violato la Regola 12

Servirà un’impresa a Torino per ribaltare la situazione contro il Galatasaray e qualificarsi agli ottavi di Champions League. La Juventus è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Istanbul, dove ha subito una netta sconfitta per 5-2, dopo essere stata in vantaggio 2-1. Un ko viziato da un errore arbitrale ai danni della squadra di Spalletti di cui nessuno si è accorto, nemmeno tra i bianconeri.

Galatasaray-Juventus, violata la Regola 12
Al minuto 66, sul 3-2 per i turchi, è stato espulso Juan Cabal. Tutti i moviolisti italiani sono d’accordo sul fatto il provvedimento per il terzino bianconero sia corretto. E in effetti i due falli su Baris Alper Yilmaz sono entrambi da ammonizione per SPA, dal momento che interrompono delle promettenti azioni da gol. Subito prima del secondo cartellino giallo, tuttavia, all’arbitro Makkelie sfugge un’infrazione che si rivela decisiva.

Il portiere Ugurcan Cakir prende il pallone in mano al minuto 65.40 e lo tiene fino al minuto 6.52, quindi per dodici secondi. Da quest’anno la regola prevede se viene superato il limite degli otto secondi, si deve riprendere con un calcio d’angolo per la squadra avversaria. Invece dell’espulsione di Cabal, insomma, ci sarebbe stato un corner per la Juve. E chissà come sarebbe finita la partita.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

