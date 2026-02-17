Atalanta
Torna all’Inter, Marotta ha deciso: ci sono le cifre

Foto dell'autore

Inter sempre protagonista anche sul mercato: ecco le strategie del club nerazzurro in vista del futuro. 

Non solo primato in classifica e imminente gara di andata degli spareggi di Champions League contro il Bodo Glimt. Tra le priorità dell’Inter c’è anche il calciomercato e la società nerazzurra continua a monitorare diverse situazioni con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Chivu in vista del prossimo anno.

Chivu, le mosse dell'Inter sul mercato
Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Uno dei nomi più caldi ad Appiano Gentile è quello di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 girato qualche mese fa in prestito al Pisa. Marotta crede fortemente nel ragazzo, lo dimostra la formula dell’affare col club toscano: in estate il Pisa potrà esercitare un’opzione di riscatto fissata a 7 milioni di euro, ma l’Inter è stata brava a inserire una clausola di controriscatto a cifre basse per non perdere il controllo su Akinsanmiro. Il 21enne di Lagos, dunque, sembra destinato a rientrare alla base il prossimo anno: decisione giusta secondo voi o l’Inter farebbe bene a farlo maturare altrove per permettergli di acquisire ulteriore esperienza?

