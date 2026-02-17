Niente audio Var di Bastoni-Kalulu: La Penna può arbitrare subito

L’AIA ammette l’errore del fischietto romano in Inter-Juventus, ma lo promuove per tutti gli altri episodi

Quello tra Bastoni e Kalulu è uno di quegli episodi destinati a restare a lungo nella memoria dei tifosi. Non solo di Inter e Juventus. A quattro giorni dalla sfida di San Siro, come ogni martedì, su Dazn è andato in onda Open Var dove è stato preso in considerazione il contatto da De Marco, il quale ha ribadito che il difensore bianconero non doveva essere espulso.

“Contatto lieve, la simulazione ci poteva stare” il verdetto del rappresentante dell’AIA. Non è stato fatto però ascoltare il dialogo tra arbitro e sala Var. Questo perché, forse, non c’è proprio stato un colloquio: trattandosi di un episodio dove il Var non poteva intervenire, è possibile che non ci sia stato nemmeno un check.

Lo stesso De Marco, nel fare un appello all’Ifab affinché modifichi il protocollo per poter correggere anche questi errori, ha poi detto che la prima ammonizione comminata a Kalulu (per il fallo a Barella) è corretta. Così come è stato giusto non concedere rigore per il contatto tra McKennie e Carlos Augusto. Insomma, per l’AIA La Penna ha fatto un solo errore, anche se grave. Quindi non starà fermo un mese ma forse solo un turno.