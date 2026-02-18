Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pessima notizia per Chivu prima di Bodo-Inter: salta anche il ritorno

Foto dell'autore

Altre tre partite fuori, compresa quella di sabato col Lecce

Stasera Chivu farà sì turnover, ma senza esagerare. Del resto col Bodo non si può scherzare e c’è in ballo un bel pezzo di qualificazione agli ottavi Champions. Infatti il tecnico dell’Inter dovrebbe operare ‘solo’ quattro cambi rispetto al derby d’Italia con la Juve. In difesa dovrebbe rifiatare solo Bisseck: de Vrij è favorito su Acerbi, con Akanji e Bastoni ai lati.

Sulle corsie esterne nuovi straordinari per Luis Henrique (aspettando sempre il rientro di Dumfries, previsto a inizio marzo), mentre a sinistra spazio a Carlos Augusto con Dimarco inizialmente in panchina.

Chivu durante una partita dell'Inter
Pessima notizia per Chivu prima di Bodo-Inter: salta anche il ritorno (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Davanti dovrebbe toccare alla ‘Pi-La’, Pio Esposito con Lautaro Martinez, una coppia che fin qui ha mostrato grande feeling. A centrocampo probabile turno di riposo per Zielinski: il regista dovrebbe essere Barella, Mkhitaryan e Sucic gli interni.

Qui le scelte sono un po’ obbligate, considerato che alla vigilia Chivu ha perso sia Calhanoglu che Frattesi. Il primo per un affaticamento al quadricipite della gamba destra, il secondo a causa di una gastrointerite.

La brutta notizia per l’allenatore nerazzurro è che Calhanoglu quasi sicuramente, anzi senza il quasi, salterà anche il match di ritorno in programma a San Siro martedì prossimo, il 24 febbraio.

Il regista turco, rientrato appena sabato con la Juve dopo oltre un mese, non ci sarà neanche con il Lecce sabato alle 18, ma l’incontro del ‘Via del Mare’ lo avrebbe saltato a prescindere visto che, come Barella, è stato squalificato per un turno dal Giudice sportivo.

/7
711

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie