Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Juve, spunta lo scontro Spalletti-Marotta: “Una maialata”

Foto dell'autore

Domani le decisioni del Giudice sportivo sui fatti del derby d’Italia

Emerge un nuovo retroscena su Inter-Juve. Protagonisti Luciano Spalletti e Beppe Marotta, non lasciatisi benissimo (eufemismo) qualche stagione fa in nerazzurro. A quanto pare c’è stato uno scontro verbale tra i due, non è chiaro ancora se al termine del primo tempo o a fine partita.

Spalletti e Marotta
Inter-Juve, spunta lo scontro Spalletti-Marotta: “Una maialata” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo ‘Sportmediaset’, il tecnico bianconero si sarebbe rivolto direttamente al presidente nerazzurro proferendo quanto segue: “Avete fatto una maialata”. Evidente il riferimento all’espulsione di Kalulu (doppia ammonizione) per il non fallo ai danni di Bastoni.

Oggi proprio Marotta ha preso le difese del suo giocatore, ma al contempo ha ammesso la simulazione. Il numero uno del club di viale della Liberazione è andato al contrattacco, ricordando il mancato rigore assegnato a Bisseck contro la Roma costato, di fatto, lo Scudetto, e – a proposito di simulazione – quel che è accaduto con Cuadrado nel derby d’Italia del 2021.

Tornand ai fattaccia di Inter-Juve, per Bastoni la prova tv non si può attuare. Il difensore non rischia nulla, a differenza di Chiellini e Comolli. L’Ad della Juve, arrivato al faccia a faccia con La Penna in zona tunnel spogliatoi, rischia una inibizione di 2 mesi “per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara”. Vedremo quali saranno le decisioni del Giudice sportivo, attese nella giornata di domani.

/7
689

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie