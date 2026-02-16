Domani le decisioni del Giudice sportivo sui fatti del derby d’Italia

Emerge un nuovo retroscena su Inter-Juve. Protagonisti Luciano Spalletti e Beppe Marotta, non lasciatisi benissimo (eufemismo) qualche stagione fa in nerazzurro. A quanto pare c’è stato uno scontro verbale tra i due, non è chiaro ancora se al termine del primo tempo o a fine partita.

Secondo ‘Sportmediaset’, il tecnico bianconero si sarebbe rivolto direttamente al presidente nerazzurro proferendo quanto segue: “Avete fatto una maialata”. Evidente il riferimento all’espulsione di Kalulu (doppia ammonizione) per il non fallo ai danni di Bastoni.

Oggi proprio Marotta ha preso le difese del suo giocatore, ma al contempo ha ammesso la simulazione. Il numero uno del club di viale della Liberazione è andato al contrattacco, ricordando il mancato rigore assegnato a Bisseck contro la Roma costato, di fatto, lo Scudetto, e – a proposito di simulazione – quel che è accaduto con Cuadrado nel derby d’Italia del 2021.

Tornand ai fattaccia di Inter-Juve, per Bastoni la prova tv non si può attuare. Il difensore non rischia nulla, a differenza di Chiellini e Comolli. L’Ad della Juve, arrivato al faccia a faccia con La Penna in zona tunnel spogliatoi, rischia una inibizione di 2 mesi “per condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara”. Vedremo quali saranno le decisioni del Giudice sportivo, attese nella giornata di domani.